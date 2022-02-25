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На півдні України чоловік голіруч зупиняв колону російської бронетехніки: відео

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На півдні України чоловік голіруч зупиняв колону російської бронетехніки: відео

скріншот з відео

Українця в європейських ЗМІ порівнюють із “танковою людиною” в Китаї.

У соцмережах публікують кадри, які були зняті в одній із південних областей України, де під час вторгнення російської армії невідомий чоловік вийшов на дорогу навпроти колони бронетехніки, виставивши перед собою руки.

Це відео публікують іноземні ЗМІ, зокрема, румунське видання Digi24.

На опублікованих кадрах видно, що чоловік має намір перейти автотрасу на пішохідному переході, але йому заважає рух колони російської бронетехніки. Тоді він йде на зустріч бронемашинам, зупиняючи їх голіруч. Російська техніка об’їжджала цю перешкоду.

У коментарях до відео вчинок цього чоловіка порівнюють із подіями у китайському Пекіні, коли 5 червня 1989 року невідомий бунтар, якого називають “танкова людина”, під час студентських заворушень на майдані Тяньаньмень став перед колоною танків і упродовж кількох хвилин стримував їхній рух.

© Вікіпедія
Вікіпедія

Нагадаємо,  25 лютого під час атаки окупантів у Чернігівській області було знищено близько двох десятків танків.

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