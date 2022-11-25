На півдні України оголошена повітряна тривога: в окупованому Скадовську лунають вибухи

У ніч проти 25 листопада 2022 року близько другої години ночі повітряна тривога оголошена у Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій областях.

Перебувайтеся в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою та правилом "двох стін".

Тим часом у тимчасово окупованому Скадовську чутно вибухи, повідомляють місцеві жителі, - пише Суспільне. Херсон.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

За попередньою інформацією, лунають вибухи і в Запоріжжі. Проте наразі немає офіційного підтвердження цього повідомлення.

Оновлено: о 02:40 пішли відбої повітряної тривоги у низці областей на півдні України.

Потужний російський обстріл України

Напередодні 23 листопада 2022 року російські військові завдали чергового ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Ракети ворог запускав з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря.

Загалом росіяни випустили близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр». Українська ППО знищила 51 ракету. Ще 5 дронів було ліквідовано на півдні країни.

У результаті ракетного удару в Україні у більшості областей зникло світло, місцями були проблеми із водою і мобільним зв’язком. Одразу в країні було розгорнуто пункти «Незламності».

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