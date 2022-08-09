На півдні України затримали збирачів інформації про розташування стратегічних об’єктів: деталі

В Україні продовжується боротьба з диверсантами.
Результати контрдиверсійних заходів, що були проведені в посиленому режимі контролю протягом вихідних в Миколаєві, та системно здійснюються на Одещині, - близько 20 зареєстрованих проваджень, затримання п’ятьох осіб, які перебувають в розшуку, виявлення обладнання, яке реєструвало фейкові облікові записи тощо.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
А на Одещині - продовження практики виявлення та затримання під час комендантської години не просто її порушників, а збирачів інформації про розташування стратегічних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, фортифікаційних споруд та переміщень підрозділів Сил оборони. Всі фігуранти зазначених подій передані у компетентні органи для реагування.
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