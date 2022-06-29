На півдні українські військові скоротили вороже військо на два десятки росіян

На півдні українські військові скоротили вороже військо на два десятки росіян

Авіаційний потенціал застосовано 5 разів, зокрема в районі адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей.

Про це інформує оперативне командування «Південь» у Facebook.

Українські штурмовики та гелікоптери завдали ударів по скупченням ворожої сили та техніки, опорному пункту та зенітно-ракетному комплексу “Стріла-10”.

Також українськими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань скорочено вороже військо на 22 росіянина, реактивну систему залпового вогню «Ураган», 3 одиниці броньованої та 5 – іншої автомобільної техніки і 2 склади боєприпасів.

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Нагадаємо, російські окупанти 28 червня шістьома ракетами обстріляли Дніпропетровську область. Три ракети збила ППО, інші - влучили у залізничну інфраструктуру, промислове підприємство та СТО.

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