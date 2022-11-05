На півдні українські військові "закобзонили" 32 окупанта та знищили три склади з боєприпасами

Російське військо скоротилось на 32 окупанти.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Також знищено 4 зенітних та артилерійських установки, три танки, три автівки, три склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах.
Артилеристи та ракетники Сил оборони, протягом дня завдавали ударів по позиціях ворога та в районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 170 вогневих завдань.
Противник намагається відстежувати склад, стан та переміщення українських підрозділів шляхом ведення повітряної розвідки, з використанням безпілотних апаратів.
А по обіді, спрямував ударний безпілотний апарат типу «Ланцет-3» по наших позиціях в Бериславському районі.
Протягом дня ворог кілька разів атакував українські позиції штурмовою авіацією і ударним Ка-52.
Нагадаємо, що на Херсонщині окупанти продовжують підрив та розстріл всіх можливих для використання плавзасобів, чим критично погіршують екологічну ситуацію на півдні.
Понад 50 підірваних ними суден наразі стікають пальним просто у водойми, в тому числі і вдаряючи по екосистемі.
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