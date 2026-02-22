- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 469
- Час на прочитання
- 1 хв
На півдні України штурмовики ЗСУ провели контратаку: які наслідки
Активні дії українських військових на півдні розпочалися приблизно в середині січня, тривають спроби повернути під свій контроль деякі населені пункти.
На кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей штурмові підрозділи Сил оборони провели контратакувальні дії та відкинули противника.
Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в коментарі Укрінформу.
Він уточнив, що бойові дії відбувалися, зокрема, поблизу населених пунктів Тернове та Калинівське на Дніпропетровщині.
«Завдяки вдалим діям нам вдалося відкинути ворога», — наголосив Волошин.
Він додав, що активні дії українських військових на півдні розпочалися приблизно в середині січня. За його словами, на окремих ділянках триває активна оборона та спроби повернення під контроль населених пунктів.
Водночас Волошин зазначив, що ворог активно застосовує авіацію для протидії контратакам українських підрозділів.
На цій ділянці фронту зафіксовано понад 20 авіаударів штурмової та армійської авіації з використанням керованих авіабомб та понад 40 некерованих авіаційних ракет.
Раніше повідомлялося, що Сили оборони України досягли тактичних успіхів на півдні, зокрема в напрямку населених пунктів Павлівка, Успенівка, Тернове та Тернувате.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що українським військовим на південному фронті вдалося деокупувати територію площею 300 квадратних кілометрів.