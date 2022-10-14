На півдні ворог час від часу застосовує диверсійно-розвідувальні групи, щоб викрити українські позиції

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні Україні: підсумок за 13.10.2022.
Про це пише оперативне командування «Південь».
Ситуація на південнобузькому напрямі, в українській операційній зоні стабільно складна, але контрольована.
Ворог час від часу застосовує диверсійно-розвідувальні групи, як спроби викрити українські позиції. Так, вдень ДРГ противника вийшла на український спостережний пост. Внаслідок стрілецького бою противник зазнав втрат – є загиблі та поранені – і ретирувався.
По обіді нанесено вогневе ураження з реактивних систем залпового вогню по Апостолівській громаді Криворіжжя. Без людських втрат.
Надвечір ворог атакував територію України з акваторії Чорного моря ракетами типу «Калібр». Одну з них, спрямовану по Одещині, сили нашої протиповітряної оборони знищили.
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