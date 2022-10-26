На півдні ворог намагався покращити свої позиції, але відступив після стрілецького бою

По обіді 25 жовтня 2022 року ворог атакував українські позиції з неба на півдні країни.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

У відповідь нашою авіацією тричі завдано удар по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки.

А у другій половині дня двічі силами до взводу на різних напрямках, десь за підтримки бойових машин піхоти, противник, намагаючись покращити свої позиції, здійснив спроби прориву наших позицій. Двічі був даний стрілецький бій. Напади відбито, одну БМП знищено, противник відступив із втратами.

«В наших підрозділах - без втрат. А втрати ворога уточнюються», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, армія РФ у війні проти України найбільше уваги приділяє Бахмутському напрямку. Окупанти намагаються виконати наказ російського диктатора Володимира Путіна про завоювання всього Донбасу, але зазнають великих втрат.

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