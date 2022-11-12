На півдні ворог продовжує терор тилових регіонів і мирного населення: подробиці

Протягом дня з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії атаковано Мирівську і Марганецьку громади Нікопольщини.
Про це інформує оперативне командування "Південь".
Близько 70 снарядів випущено по населених пунктах та відкритих територіях. Поранення отримали 2 цивільні особи.
З Кінбурнської коси ворог бив "Градом" по Куцурубській громаді Миколаївщини. Без людських втрат.
Удар по Миколаєву
Нагадаємо, що у ніч проти п'ятниці, 11 листопада, російські війська атакували ракетами Миколаїв. Під обстріл армії РФ потрапив житловий квартал.
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