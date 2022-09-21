На півдні ворог вдається до шантажу й використання дронів-камікадзе

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 20.09.2022.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

Ситуація в зоні відповідальності на південнобузькому напрямку досить складна, динамічна, але контрольована.

Сили оборони продовжують ведення активних дій, змушуючи противника поступатися займаними позиціями, облаштовувати нові кордони оборони.

Не маючи успіху і перспектив на суходолі, ворог вдається до вогневого, морально-психологічного тиску, техногенного шантажу й використання дронів-камікадзе.

Протягом бойового дня ворог наніс 9 авіаційних та 1 ракетний удари по українських позиціях і населених пунктах з мирним населенням.

Ворог активізував застосування дронів-камікадзе для ураження об’єктів цивільної інфраструктури, в тому числі в тилових районах, на суттєвому віддалені від лінії фронту.

Ворог спрямував два ударні дрони по прибережній зоні Очакова. Один дрон був збитий, другий наніс самоліквідаційний удар по узбережжю. Люди не постраждали.

За частинами збитого дрона, ідентифіковано дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, який російські окупаційні війська маркують як "Герань-2". Це боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри.

Надвечір двома реактивними снарядами системи залпового вогню “Смерч” ворог вдарив по Баштанському району. В кількох населених пунктах перебито постачання електрики. Без людських втрат.