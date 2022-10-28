На півдні ворожа авіація атакувала шість разів атакувала українських військових

Про це інформує оперативне командування «Південь».

У відповідь українською штурмовою та армійською авіацією нанесено 16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння ворога.

Артилерійськими снарядами різного калібру та реактивними системами залпового вогню, рашисти обстрілювали територіальні громади в Баштанському районі Миколаївщини, в Бериславському районі Херсонщини, в Нікопольському Дніпропетровщини. Без втрат.

Нагадаємо, що раніше українці "відмінусували" ворожі літак, гелікоптер, танк і два склади з боєприпасами.

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