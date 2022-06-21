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На півдні загроза ракетного удару лишається актуальною, не виключена і спроба висадки ворожого десанту

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На півдні загроза ракетного удару лишається актуальною, не виключена і спроба висадки ворожого десанту

Фото: Associated Press

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України.

Ситуація в зоні відповідальності сил оборони півдня динамічна й напружена.

Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook.

Корабельне угруповання ворога в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з 5 кораблів, підводного човна, та 4 ВДК. Решта флоту, всупереч панічним вкидам ворожої пропаганди, перебуває в пунктах базування.

Однак, загроза ракетного удару лишається актуальною, як не виключена і спроба висадки десанту.

Раніше повідомлялося, що в Одесі внаслідок денного влучання ворожої ракети в склад загинув охоронець

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