На півдні загроза ракетного удару лишається актуальною, не виключена і спроба висадки ворожого десанту

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України.
Ситуація в зоні відповідальності сил оборони півдня динамічна й напружена.
Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook.
Корабельне угруповання ворога в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з 5 кораблів, підводного човна, та 4 ВДК. Решта флоту, всупереч панічним вкидам ворожої пропаганди, перебуває в пунктах базування.
Однак, загроза ракетного удару лишається актуальною, як не виключена і спроба висадки десанту.
Раніше повідомлялося, що в Одесі внаслідок денного влучання ворожої ракети в склад загинув охоронець.
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