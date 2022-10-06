На півдні ЗСУ "закобзонили" 58 окупантів, 4 їхні "Мсти", "Град" та 2 складиз боєприпасами

На Південному напрямку ЗСУ завдали вогневих уражень по позиціях окупантів.
В результаті росіяни втратили техніку та боєприпаси.
Про це повідомляє ОК "Південь".
Повідомляється, що за минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії виконали понад 350 вогневих завдань.
"За їхніми результатами, орієнтовні втрати ворога складають:
- 58 рашистів,
- 9 танків,
- 17одиниць авто-бронетехніки,
- 4 крупнокаліберні гаубиці "Мста-С" і "Мста-Б", ще 1 самохідна гаубиця "Акація",
- 1 міномет, 1 командно-штабна машина, 1 реактивна система залпового вогню "Град",
- 1 протитанковий ракетний комплекс, а також 2 склади боєприпасів в Баштанському і Бериславському районах.
Нагадаємо, австралійський генерал Мік Раян розповів про контрнаступ ЗСУ на півдні. За його словами, армія РФ зазнала найбільшої поразки від часів Другої світової.
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