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На півдні ЗСУ "закобзонили" 58 окупантів, 4 їхні "Мсти", "Град" та 2 складиз боєприпасами

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На півдні ЗСУ "закобзонили" 58 окупантів, 4 їхні "Мсти", "Град" та 2 складиз боєприпасами

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Південному напрямку ЗСУ завдали вогневих уражень по позиціях окупантів.

В результаті росіяни втратили техніку та боєприпаси.

Про це повідомляє ОК "Південь".

Повідомляється, що за минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії виконали понад 350 вогневих завдань.

"За їхніми результатами, орієнтовні втрати ворога складають:

  • 58 рашистів,
  • 9 танків,
  • 17одиниць авто-бронетехніки,
  • 4 крупнокаліберні гаубиці "Мста-С" і "Мста-Б", ще 1 самохідна гаубиця "Акація",
  • 1 міномет, 1 командно-штабна машина, 1 реактивна система залпового вогню "Град",
  • 1 протитанковий ракетний комплекс, а також 2 склади боєприпасів в Баштанському і Бериславському районах.

Нагадаємо, австралійський генерал Мік Раян розповів про контрнаступ ЗСУ на півдні. За його словами, армія РФ зазнала найбільшої поразки від часів Другої світової.

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Перегляди
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