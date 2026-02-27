Погода у березні дивуватиме температурними «гойдалками»

Перший місяць весни готує для українців справжні погодні випробування з високою мінливістю. Початок березня буде холодним, з відчутними нічними заморозками, «лютневими» хуртовинами та періодичними заходами арктичного повітря з півночі, які принесуть мокрий сніг.

Редакція ТСН.ua зібрала все, що відомо про погоду на березень в Україні загалом та в різних регіонах нашої держави.

Аномальні гойдалки та морози: загальний прогноз для України

Загалом березень стане класичним перехідним місяцем, коли періоди аномального тепла різко змінюватимуться арктичним холодом. Як попереджають фахівці у своєму прогнозі погоди на весну 2026, перша половина місяця більше нагадуватиме лютий. Через територію України проходитимуть активні циклони, що принесуть часті дощі, а в північних та західних областях — мокрий сніг із нічними заморозками до -10…-15 градусів.

Синоптик Ігор Кібальчич зазначає, що попри загальний температурний фон вище норми розслаблятися зарано. Особливо небезпечним буде період від 9 до 13 березня, коли на північному сході та сході країни вдарять морози до -13 градусів вночі, а вдень стовпчики термометрів ледь сягатимуть нуля.

Прохолодна і волога погода триматиметься орієнтовно до 17–19 березня. Температура підвищуватиметься дуже повільно, супроводжуючись дощами та мокрим снігом.

Лише у третій декаді місяця, під впливом західних та південно-західних вітрів, розпочнеться стабільне потепління. Сніговий покрив почне стрімко танути, а температура повітря впевнено перейде до стійких «плюсів». Найтепліше традиційно буде на крайньому заході та півдні нашої країни.

Метеорологи наголошують, що після 20 березня середньодобова температура остаточно перетне позначку 0 градусів. Саме цей період вважається в метеорології початком справжньої, кліматичної весни.

Погода в Києві

Для столиці березень стане класичним перехідним періодом між зимою та весною. Середні температури у місті коливатимуться в межах від 0 до +8 градусів, супроводжуючись холодними ночами та поступовим прогріванням повітря вдень.

Як повідомляють «Факти ICTV», загальний температурний фон у Києві може бути трохи вищим за багаторічну норму. Проте розслаблятися зарано: на початку місяця столицю ще можуть накрити короткі хвилі похолодання із заморозками.

Погода в Дніпрі

У Дніпрі перша декада місяця відзначиться максимальною нестабільністю. Як передають «Вікна», 1 та 3 березня можливий мокрий сніг з дощем, а 7 числа місто накриє сильна злива. Температура вдень стрибатиме від -1 до +7 градусів, а вночі майже щодня фіксуватимуться морози до -6 градусів.

Ситуація стабілізується у середині місяця, коли стовпчики термометрів вдень впевнено поповзуть до позначок +5…+10 градусів. Наприкінці березня повітря прогріється до +11 градусів, хоча 28 та 31 числа місто знову накриють дощі.

Погода в Одесі

У південній частині України весна традиційно буде значно м’якшою. Завдяки впливу Чорного моря різкі коливання температур тут згладжуватимуться, а нічні заморозки будуть рідкістю. Середні показники в Одесі триматимуться в діапазоні +2…+10 градусів.

«У Чорному морі навесні можуть формуватися невеликі циклони та локальні шторми. Вони здатні посилювати вітер, викликати дощ і штормові хвилі», — пояснюють фахівці.

Через випаровування води з моря в теплі дні місто часто огортатимуть густі тумани та весняні роси. Загалом очікується, за даними «Фактів ICTV», що березень в Одесі буде переважно дощовим, з короткими вкрапленнями мокрого снігу лише на самому початку місяця.

Погода в Харкові

Для Харкова та області березень буде абсолютно типовим весняним місяцем без екстремальних температурних відхилень. Як пише видання Vgorode, посилаючись на інформацію синоптиків, середньомісячна температура повітря в місті становитиме близько 1,4 градуса тепла, що є абсолютною кліматичною нормою для цього періоду.

Водночас перехідний сезон принесе до регіону традиційну вологу погоду. Середня місячна кількість опадів очікується на рівні 42 міліметрів. Здебільшого це будуть весняні дощі, проте на початку місяця, коли ночі ще залишатимуться морозними, можливі і короткочасні випадіння мокрого снігу.

Погода у Львові

У Львові перші десять днів будуть вкрай нестабільними та примхливими. Як зазначають «Вікна», вдень температура коливатиметься від +2 до +8 градусів, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -4 градусів. До того ж, 1, 2 та 8 березня містян засмутять рясні дощі.

Суттєве потепління прийде в середині місяця, хоча 12 та 13 числа ще можлива сніжно-дощова погода. Справжня весна завітає до Львова в останні дні березня, коли повітря прогріється до комфортних +12 градусів. Щоправда, насолодитися сонцем сповна не вдасться: кінець місяця, зокрема 28-30 березня, знову зіпсують сірі хмари та опади.

Коли настане справжня весна

За словами фахівців, метеорологічна весна повноцінно вступає у свої права після 20 березня, коли в Україні настає день весняного рівнодення. Сонце перетне небесний екватор, світловий день почне стрімко збільшуватися і приносити більше тепла.

Крім того, не варто забувати, що 29 березня Україна вкотре перейде на літній час, перевівши стрілки годинників на годину вперед.

За прогнозом погоди в Україні у березні, середня місячна температура зазвичай становить від 0 до 6 градусів морозу, і лише на півдні та Закарпатті сягає 1–4 градусів тепла. Водночас історія метеорологічних спостережень фіксувала в цей період як екстремальні холоди до 39 градусів морозу в окремих північних та центральних областях, так і весняну спеку до +24,4 градуса, тоді як середня місячна кількість опадів для першого місяця весни традиційно тримається в межах 22–49 міліметрів.