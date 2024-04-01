На північному кордоні між диверсантами із РФ та українськими захисниками зав'язався бій - ДПСУ

Російські диверсанти намагалися зайти на територію Сумської області. Між українськими та російськими силам зав'язався стрілецький бій.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби (ДПСУ).

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"Російські ДРГ намагалися зайти на територію Сумської області. ДРГ була викрита прикордонниками, які одразу відкрили вогонь на ураження. Зав’язався стрілецький бій, на допомогу оперативно прийшли резерви ДПСУ, НГУ та ЗСУ, зокрема, були задіяні артилерійські розрахунки", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прикордонників, українські захисники відбили напад ворожої ДРГ. Ворог відступив.

Нагадаємо, раніше про намагання диверсантів проникнути до України через Сумську область повідомляв Генштаб ЗСУ.

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