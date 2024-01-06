На півночі до мінус 20° морозу, на півдні – дощ: прогноз погоди на 7 січня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 7 січня.

В Україні у неділю, 7 січня, переважатиме хмарна погода. У південній частині вночі без опадів, вдень – дощ. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

У Криму в неділю до 16° тепла, вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

У Волинській та Рівненській областях місцями невеликий сніг. Температура протягом доби 7-12° морозу. У Чернігівській та Сумській областях місцями – 15-20° морозу.

На решті території складні погодні умови – дощ та мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовина.

Вдень у більшості центральних та Донецькій областях значні опади. Температура вночі та вдень від 1° тепла до 4° морозу.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в більшості західних, центральних та східних областей пориви 15-20 м/с. На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

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Погода у Києві та області

У столиці 7 січня буде хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний 7-12 м/с.

Зниження температури протягом доби по області до 7-12° морозу. У Києві зниження температури протягом доби до 8-10° морозу.

Нагадаємо, в Україні можуть обмежити рух на деяких трасах через негоду – подробиці.

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