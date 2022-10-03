На півночі дощитиме, у більшості південних областей без істотних опадів: погода по Україні на 4 жовтня

У західних областях очікується сильний вітер: місцями пориви до 15-20 м/сю

В Україні у вівторок, 4 жовтня, хмарно з проясненнями.

Невеликі, у північній частині помірні дощі, лише в більшості південних областей без істотних опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер південно-західний та західний , 7-12 м/с. У західних областях місцями пориви 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий).

Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 8-13°, на півдні та сході країни 14-19°; на високогір'ї Карпат впродовж доби 1-5° тепла.

Нагадаємо, дощова погода із сильним вітром і прохолодою утримається ще два дні, а потім прийде довгоочікуване бабине літо. Від середини тижня температура повітря почне поступово підвищуватися, а дощі припиняться. Тепло в країні протримається до 11 жовтня, а вже від 12 очікується незначне похолодання й опади.

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