На півночі Криму партизани влаштували диверсію на залізниці: відео

На залізничній вітці, якою російські окупанти здійснюють постачання важкої техніки та боєприпасів з Криму до Херсонської області, загорілася релейна шафа.

Відповідальність за цю диверсію взяли на себе партизани із руху опору "Атеш", які опублікували відео та фото з місця події.

Об’єкт залізничної інфраструктури знищено в районі міста Армянська.

Ця операція значно ускладнила логістику для окупантів.

"Наші агенти на всіх тимчасово окупованих територіях продовжують боротьбу. Ми зробимо все, щоб залізничне сполучення рашистів, було паралізоване вже найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

На півночі Криму партизани влаштували диверсію на залізниці

Нагадаємо, раніше партизани руху "Атеш" провели диверсію в Ростові-на-Дону. Агент спалив релейну шафу на залізничній дорозі "Ростов-на-Дону - Маріуполь".

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