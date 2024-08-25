На пункті пропуску "Шегині" розпочинаються ремонтні роботи: скільки триватимуть

Роботи триватимуть до середини жовтня.
У пункті пропуску "Шегині - Медика" у понеділок, 26 серпня, розпочинаються ремонтні роботи.
Про це повідомляють у Державній митній службі.
Як повідомила польська сторона, через ремонт двох смуг руху буде сповільнено виїзд з України вантажного транспорту та автобусів до Польщі.
За попередніми даними, ремонт дорожнього покриття триватиме до середини жовтня.
"Просимо враховувати інформацію при плануванні маршруту", - додали в повідомленні.
Нагадаємо, що 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності до Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда.
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