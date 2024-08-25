На пункті пропуску "Шегині" розпочинаються ремонтні роботи: скільки триватимуть

У пункті пропуску "Шегині - Медика" у понеділок, 26 серпня, розпочинаються ремонтні роботи.

Про це повідомляють у Державній митній службі.

Як повідомила польська сторона, через ремонт двох смуг руху буде сповільнено виїзд з України вантажного транспорту та автобусів до Польщі.

За попередніми даними, ремонт дорожнього покриття триватиме до середини жовтня.

"Просимо враховувати інформацію при плануванні маршруту", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, що 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності до Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда.

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