На площах багатьох міст світу відбудеться трансляція благодійного телемарафону Save Ukraine — #StopWar

Уже сьогодні, 29 травня, одночасно з Берліна та Києва (20:00 СЕТ) відбудеться другий міжнародний благодійний телемарафон Save Ukraine — #StopWar, який обʼєднає багатомільйонну аудиторію з усього світу навколо теми підтримки України.

В Україні телемарафон показуватимуть телеканали 1+1, 2+2, ТЕТ, ICTV, СТБ, Новий, М1, Україна, Україна 24, UA:Перший, UA:Культура, регіональні канали Суспільного мовника, Інтер, Рада, НТН, платформи онлайн-телебачення "Київстар ТБ" та 1+1 Video, а також YouTube-канали 1+1 та Atlas Festival. Також марафон транслюватиме телеканал FreeДОМ.

Ефір телемарафону в різний час ретранслюватимуть телеканали близько 20 країн Європи та світу, стрімінгові платформи та соцмережі. Зокрема, телеканал TVP World та платформа TVP.pl (Польща), телеканал GPB (Грузія), платформа PROTV (Румунія), ERR (Естонія), LTR (Литва), LTV, TV24 та регіональні канали Латвії, CYBC (Кіпр), SKAI TV (Греція), ROGERS TV (Канада), кабельні платформи United Group (Балкани), ТЕТ (Латвія), Vmedia (Канада), Init (Литва), Nova (Чехія), Choice TV (Бельгія) та багато інших (список оновлюється).

Як і минулого разу, на площах багатьох великих міст і столиць світу буде організовано спільний перегляд телемарафону Save Ukraine — #StopWar та заходи на підтримку України. Так, глядачів чекатимуть в таких містах за місцевим часом:

Торонто, Канада — Lighthouse ArtSpace (1 Young Street, Toronto, ON M5E 2A3). Збір о 13:30 (Потрібна попередня реєстрація)

Кашкайш, Португалія — Praça 5 de Outubro. Збір о 18:30

Стокгольм, Швеція — Kungträdsgården. Зібр о 19:30

Берн, Швейцарія — Helvetiaplatz. Збір о 19:30

Софія, Болгарія — pl. "Petko R. Slaveykov" 4. Збір о 20:30

Лондон, Велика Британія — Abingdon Street Gardens, 5 Great College St, London, SW1P 3JY. Збір о 18:30

Мілан, Італія — Piazza del Duomo. Збір о 19:30

Копенгаген, Данія — Vesterbrogade 1L, 1550. Збір о 19:30

Талін, Естонія — Vabaduse väljak. Збір о 20:30

Афіни, Греція — Dikaiosinis square, Arsaki 1. Збір о 20:30

Сан-Паулу, Бразилія — R. Visc. de Inhaúma, 185 - Vila da Saúde. Збір о 14:30

Куритиба, Бразилія — Sociedade Ucraniana do Brasil, SUBRAS (Al. Augusto Stellfeld, 795 (Al. Prudente de Moraes). Збір о 14:30

Відень, Австрія — Heldenplatz. Збір о 19:30

Вашингтон, США — Ukraine House (2134 Kalorama Rd NW, Washington DC)

Тель-Авів, Ізраїль — Karlibach 3. Збір о 20:00 (Потрібна попередня реєстрація)

Тирана, Албанія — Lulishtja Tre Vëllezërit Frashëri. Збір о 19:30

Також з кількох країн упродовж телемарафону відбуватимуться прямі включення. Це Греція, Ліван, Австрія, Польща, Італія, Франція, США та Канада.

Учасники безпосередньо на місцях зможуть підтримати Україну, відправивши донати для закупки медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пораненим та постраждалим. Фандрейзинг відбуватиметься через глобальну ініціативу United24, а всі благодійні внески будуть автоматично перераховані на рахунки НБУ, закріплені за Міністерством охорони здоров'я.

Серед зірок, які наживо звертатимуться до багатомільйонної аудиторії, будуть Kadebostany, Океан Ельзи, Тіна Кароль, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Макс Барських, alyona alyona, Melovin, Антитіла та багато інших. До того ж спеціальними гостями заходу стануть переможці "Євробачення 2022" — гурт Kalush Orchestra, що сколихнули весь світ композицією "Стефанія" і принесли Україні таку важливу та бажану перемогу на культурному фронті.

Ведучими заходу з Берліна, де біля Бранденбурзьких воріт у форматі open-air відбуватиметься масштабний концерт з українськими та закордонними артистами, стануть Тімур Мірошниченко та Маша Єфросиніна. Ефір з Києва вестиме Марічка Падалко, ведуча ТСН (1+1).

Телемарафон Save Ukraine — #StopWar реалізується командами 1+1 media, фестивалю Atlas, Суспільне та Київстар, за підтримки футбольного клубу "Динамо Київ", Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства закордонних справ. Організовувати захід також допомагають: Havas, Semantic corpus, Pilecki-Institut, Vitsche.

Детальна інформація щодо заходу на сайті: https://saveukraine.1plus1.ua/