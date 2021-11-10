На пляжах Азовського моря нові мешканці: узбережжя окупували зелені кульки

В круглі кульки силою води скочуються мертві водорості.

На Азовському морі на місце медуз прийшли не менш цікаві "окупанти". М'які зелені кульки різних розмірів, але ідеально круглої форми лежать біля води.

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Про це повідомляє mv.org.ua.

На узбережжя Азовського моря кульки винесло море. Місцеві мешканці говорять, що раніше їх не бачили.

"Кульки м'які навпомацки, воду вбирають як губка, скільки буваю на пляжі, ніколи такого не бачив", – розповідає місцевий мешканець.

За словами експертів Приазовського національного природного парку, зелені кульки - куляста кладофора - природний біофільтр. Це вид зелених водоростей.

Водорість має форму правильної кулі і складається з тонких ниток, що гілкуються. Це дозволяє рослині легко пересуватися за течією. У природі кульки здатні виростати до 12-30 см. Зростання у нього дуже повільне - всього 4-5 мм на рік.

Нагадаємо, що на пляжах північного сходу Англії місцеві жителі останнім часом спостерігають жахливу картину - тисячі мертвих крабів і омарів викинуло на берег. Фахівці наразі не можуть назвати причину масової загибелі морських істот.

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