На пляжах Одещини встановили протипіхотні міни: людей просять не ходити по піску

На пляжах Одещини встановили протипіхотні міни: людей просять не ходити по піску

В умовах війни виникла потреба захисту морського узбережжя в Одеській області.

На пляжах Южненської громади встановили протипіхотні міни. Саме тому людей просять не гуляти по узбережжі.

Про це повідомили в Южненській міській раді.

Зазначається, що боєприпаси реагують на пішоходів: до протитанкових мін додали протипіхотні. Саме тому вони можуть здетонувати.

"Військові попереджають про додаткові заходи захисту піщаної смуги прибережної території. Категорично заборонено пересування по піску! До протитанкових мін додали протипіхотні, які реагують на пішоходів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пляжі також замнували в Одесі. В ОВА повідомляли, що, можливо, місцева влада відшукає альтернативу поводження на пляжах під час війни. Попри те, що людей просять не пересуватися по території пляжів та узбережжя, є ймовірність, що вони будуть намагатися позасмагати чи покупатся у морі.

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