На пляжі в Одесі дівчинка отруїлась алкоголем і сиділа під палючим сонцем (відео)

На пляжі в Одесі дівчинка отруїлась алкоголем і сиділа під палючим сонцем (відео)

Небайдужі перехожі викликали "швидку".

На дному з одеських пляжів знайшли дівчинку-підлітка, яка отруїлася алкоголем.

Про це повідомляє телеграм-канал Одеса Info з посиланням на очевидців.

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Відпочиваючі звернули увагу на дівчинку 13-14 років, яка понад годину просиділа під палючим сонцем. Було зрозуміло, що їй потрібна допомога.

Перехожі викликали "швидку". Як з'ясувалося, дівчинка розпивала з друзями алкогольні напої. Коли їй стало зле, товариші залишили подругу і пішли.

У результаті дівчинку відвезли до лікарні.

Нагадаємо, непритомних дітей знайшли в Івано-Франківську на території недобудованого садка у мікрорайоні Каскад.

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