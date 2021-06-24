На пляжі в Одесі дівчинка отруїлась алкоголем і сиділа під палючим сонцем (відео)

Небайдужі перехожі викликали "швидку".
На дному з одеських пляжів знайшли дівчинку-підлітка, яка отруїлася алкоголем.
Про це повідомляє телеграм-канал Одеса Info з посиланням на очевидців.
Відпочиваючі звернули увагу на дівчинку 13-14 років, яка понад годину просиділа під палючим сонцем. Було зрозуміло, що їй потрібна допомога.
Перехожі викликали "швидку". Як з'ясувалося, дівчинка розпивала з друзями алкогольні напої. Коли їй стало зле, товариші залишили подругу і пішли.
У результаті дівчинку відвезли до лікарні.
Нагадаємо, непритомних дітей знайшли в Івано-Франківську на території недобудованого садка у мікрорайоні Каскад.