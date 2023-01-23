На пляжі в Одесі виявили труп: загиблим може бути ексвласник "Сьомого кілометру"

Вранці, 23 січня, на одному з одеських пляжів знайшли тіло чоловіка.

В поліції Одеської області ТСН.ua підтвердили факт виявлення тіла чоловіка 1981 року народження на Трасі здоров'я в обласному центрі.

"Факт підтверджую. Людина була в спідньому. Слідів насильницької смерті на тілі не виявлено", - зазначила речниця облуправління поліції Любов Гордієвська.

За її словами, наразі перевіряється інформація щодо того, чи дійсно ця людина вийшла з лазні. Водночас, в поліції, посилаючись на захист персональних даних, офіційно не спростували та не підтвердили інформації про те, що померлим виявився колишній співвласник ринку "Сьомий кілометр".

За даними джерел у поліції видання "Думська", загиблий — ексвласник промтоварного ринку "Сьомий кілометр" Віктор Добрянський (молодший) та онук засновника. Напередодні бізнесмен нібито відпочивав у сауні на пляжі "Дельфін", звідки пішов в одній спідній білизні.

Віктор Добрянський перебуває в розшуку від 10 червня 2022 року. СБУ його звинувачує за ч. 3 ст. 209 ККУ (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

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