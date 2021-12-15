На похороні син побачив, що в труні не батько: у морзі в Енергодарі переплутали покійників

На похороні син побачив, що в труні не батько: у морзі в Енергодарі переплутали покійників

Рідні чоловіка "обміняли" тіло і за дві години таки поховали небіжчика.

У Енергодарі Запорізької області під час похорону родичі небіжчика виявили в труні іншого чоловіка. З'ясувалося, у місцевому морзі просто переплутали покійників.

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Про це повідомляє місцеве видання en-news.com.ua.

Зазначається, що жахливий казус помітили безпосередньо під час похорону. Під час прощання з покійним син догледів, що у труні лежить не його батько. Ніхто з присутніх спочатку не міг у це повірити, але, придивившись, зрозуміли, що таки справді ховають незнайомого чоловіка.

Похорон перервали, і сім'я одразу ж звернулася до працівників моргу з претензіями. За словами рідних, керівництво установи відмовилося визнати помилку - рідним намагалися довести, що це їхній чоловік та батько, просто він після коронавірусу та реанімації змінився до невпізнанності. Втім, з'ясувалося, що чоловік помер від іншої хвороби, а його тіло весь цей час перебувало у морзі.

Через дві години похорон продовжили.

Нагадаємо, що у Харківській області в місті Богодухів із моргу родині замість тіла батька віддали чужу небіжчицю. Рідні підміни не помітили, бо труна була закрита, 71-річний пенсіонер інфікувався коронавірусом і лежав у "ковідному" відділенні.