На Покровському напрямку важко: росіяни просунулися в районах Удачного та Котлиного — оглядач

Російські військові / © Associated Press

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На Покровському напрямку дуже важко: ворог знову просунувся в районах Удачного та Котлиного.

Про це інформує 20 липня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников.

Також окупант зачепився за Звірове, яке є вже південною брамою Покровська.

За Звіровим ще є села, але в них нема стільки можливостей для організації оборони.

Тому з півдня Покровська саме за Звірове будуть найважчі бої, як свого часу за с. Шевченка, яке переходило з рук в руки кілька разів.

Ворожі ДРГ намагаються мацати слабкі місця в організації оборони, це не дивно. Головне - робити висновки після знищення цих ДРГ.

Окупанту не буде просто. І хоч ситуація критична, нічого ще не втрачено.

Нагадаємо, російські війська досягли тактичного просування на східному напрямку Запорізької області, захопивши село Малинівка, розташоване на захід від Гуляйполя. Це перша зміна лінії фронту в цьому районі від часу українського контрнаступу влітку 2023 року.

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Як свідчать геолокаційні відео, оприлюднені 14 липня, окупанти змогли закріпитися на ділянці, яка тривалий час залишалася відносно стабільною. Аналітики зазначають, що російська активність у цьому районі зросла ще у травні 2025 року, а до самого населеного пункту війська РФ просунулися наприкінці червня.