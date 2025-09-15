- Дата публікації
На Покровському напрямку ворог посилює тиск: ситуація залишається критичною - оглядач
На півдні від Покровська окупанти намагаються закріпитися біля околиць, а в районі кількох населених пунктів точаться запеклі бої.
Ситуація на Покровському напрямку залишається однією з найскладніших на фронті. Про це 15 вересня 2025 року повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.
За його словами, на півдні від Покровська ворог у деяких місцях фактично закріпився безпосередньо біля околиць міста. У районі Котлиного зафіксоване просування окупантів. Водночас у Родинському фронт без суттєвих змін, проте саме ця ділянка вважається однією з найважчих.
У Новоекономічному вдалося зачистити більшу частину села від ворога, однак ситуація там залишається вкрай складною. В Удачному наразі йдуть маневрові бої — російські підрозділи присутні в населеному пункті, де триває активне протистояння, а територія заповнена «сірою зоною».
Мирошников наголосив, що весь напрямок продовжує залишатися критичним і може стати епіцентром масштабних боїв найближчим часом.
Нагадаємо, в ГУР Міноборони вважають, що російська армія буде утримувати високі темпи наступу на фронті аж до моменту реальних перемовин про завершення війни.