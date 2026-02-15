- Дата публікації
- Категорія
- Укрaїнa
- 36
- 1 хв
На Покровському напрямку загострюється ситуація: бої у Гришиному та Родинському тривають — оглядач
На Покровському напрямку тривають важкі бої у районах Гришиного та Родинського, а логістика для українських військових суттєво ускладнена.
Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников у соцмережах.
За його словами, українським військовим стає дедалі важче утримувати не лише ці населені пункти, а й решту Покровської агломерації. Він зазначив, що ситуація на цій ділянці фронту вже тривалий час є критичною і продовжує погіршуватися.
Офіційних коментарів Генштабу ЗСУ щодо цієї інформації наразі немає. Ситуація на фронті залишається динамічною.
Нагадаємо, українські Сили оборони повідомили про звільнення села Косівцеве у Запорізькій області. Про успішну операцію раніше заявили у пресслужбі 33-го окремого штурмового полку.
Зазначалося, що підрозділи полку проводять пошуково-ударні та контрдиверсійні дії на визначеному напрямку. У межах цих заходів населений пункт було зачищено від російських військових та взято під повний контроль Сил оборони України.
Водночас у Генеральному штабі інформували, що на Олександрівському напрямку російська армія здійснила дві атаки — у напрямках Іванівки та Зеленого Гаю.