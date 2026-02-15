ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
36
1 хв

На Покровському напрямку загострюється ситуація: бої у Гришиному та Родинському тривають — оглядач

На Покровському напрямку тривають важкі бої у районах Гришиного та Родинського, а логістика для українських військових суттєво ускладнена.

Олена Кузьмич
Фронт

Фронт / © Getty Images

На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої у районах Гришиного та Родинського, а логістична ситуація залишається вкрай складною.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников у соцмережах.

За його словами, українським військовим стає дедалі важче утримувати не лише ці населені пункти, а й решту Покровської агломерації. Він зазначив, що ситуація на цій ділянці фронту вже тривалий час є критичною і продовжує погіршуватися.

Офіційних коментарів Генштабу ЗСУ щодо цієї інформації наразі немає. Ситуація на фронті залишається динамічною.

Нагадаємо, українські Сили оборони повідомили про звільнення села Косівцеве у Запорізькій області. Про успішну операцію раніше заявили у пресслужбі 33-го окремого штурмового полку.

Зазначалося, що підрозділи полку проводять пошуково-ударні та контрдиверсійні дії на визначеному напрямку. У межах цих заходів населений пункт було зачищено від російських військових та взято під повний контроль Сил оборони України.

Водночас у Генеральному штабі інформували, що на Олександрівському напрямку російська армія здійснила дві атаки — у напрямках Іванівки та Зеленого Гаю.

36
