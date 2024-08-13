На Покровському напрямку Сили оборони відбили 43 атаки, сім - ще продовжуються - Генштаб ЗСУ

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 12.08.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗС України у повідомленні у соціальних мережах.

Загалом від початку цієї доби відбулося 133 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку.

Російські загарбники завдали по території України два удари трьома ракетами, та 58 авіаударів, скинувши 82 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 418 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог три рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Тихого та Вовчанська, де наразі продовжуються два бої.

ворог три рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Тихого та Вовчанська, де наразі продовжуються два бої. На Куп’янському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень, зокрема, біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Новоосинового, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки. Одинадцять зіткнень завершено, одне - триває.

відбулося 12 бойових зіткнень, зокрема, біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Новоосинового, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки. Одинадцять зіткнень завершено, одне - триває. На Лиманському напрямку впродовж дня російські загарбники 25 разів атакували позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Тернів та Торського. Наші захисники відбили 24 атаки, ще одна - продовжується.

впродовж дня російські загарбники 25 разів атакували позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Тернів та Торського. Наші захисники відбили 24 атаки, ще одна - продовжується. На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі відбивали чотири ворожі штурми у районах Верхньокам’янського та Спірного, де досі триває одне боєзіткнення.

під час бойових зіткнень оборонці української землі відбивали чотири ворожі штурми у районах Верхньокам’янського та Спірного, де досі триває одне боєзіткнення. На Краматорському напрямку точилося сім боїв поблизу Часового Яру та Богданівки, два з яких продовжуються до цього часу.

точилося сім боїв поблизу Часового Яру та Богданівки, два з яких продовжуються до цього часу. На Торецькому напрямку росіяни 10 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька та Нью-Йорка. Дев’ять боєзіткнень - завершено, одне - досі триває.

росіяни 10 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька та Нью-Йорка. Дев’ять боєзіткнень - завершено, одне - досі триває. На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 50 боїв неподалік населених пунктів Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіївка, Новожеланне та Птиче. Сили оборони відбили 43 атаки, сім - ще продовжуються.

від початку цієї доби, точилося 50 боїв неподалік населених пунктів Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіївка, Новожеланне та Птиче. Сили оборони відбили 43 атаки, сім - ще продовжуються. За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 236 окупантів, 88 з них - безповоротно. Також знищено бліндаж самохідну гаубицю 2С19 та три одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено танк, три артилерійські системи, міномет 2Б11 та три одиниці автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог вісім разів атакував наші позиції поблизу Парасковіївки, Калинового, Георгіївки, Красногорівки та Костянтинівки. Шість боєзіткнень завершено, два - тривають.

ворог вісім разів атакував наші позиції поблизу Парасковіївки, Калинового, Георгіївки, Красногорівки та Костянтинівки. Шість боєзіткнень завершено, два - тривають. На Времівському напрямку противник здійснив шість наступальних дій у бік Водяного, Костянтинівки та Вугледару. Три атаки досі продовжуються. Ситуація під контролем українських захисників.

противник здійснив шість наступальних дій у бік Водяного, Костянтинівки та Вугледару. Три атаки досі продовжуються. Ситуація під контролем українських захисників. На Оріхівському напрямку два ворожі штурми позицій наших підрозділів поблизу Новоандріївки не мали успіху.

два ворожі штурми позицій наших підрозділів поблизу Новоандріївки не мали успіху. На Придніпровському напрямку ворог також зазнав поразки, шість разів атакуючи оборонні рубежі українців.

ворог також зазнав поразки, шість разів атакуючи оборонні рубежі українців. На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 100 окремої механізованої бригади та 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат. Слава українським захисникам та захисницям! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що тим часом в Курській області (РФ) триває зняття російських прапорів. Черговий результат показали в Дар'їному. Там бійці 225-ї ОШБ після зачистки зняли російський триколор з адмінбудівлі.

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