На Покровському напрямку ворог зазнає значних втрат, особливо у живій силі - Генштаб ЗСУ

За попередньою інформацією наші воїни знешкодили на цьому напрямку 165 окупантів.

На Харківському напрямку ворог чотири рази безуспішно атакував неподалік Глибокого та Вовчанська.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

На Куп’янському напрямку противник протягом дня теж чотири рази намагався просунутися вперед неподалік Стельмахівки та Піщаного. Успіху не мав.

противник протягом дня теж чотири рази намагався просунутися вперед неподалік Стельмахівки та Піщаного. Успіху не мав. На Лиманському напрямку окупанти атакували дванадцять разів в районах Макіївки, Невського, Тернів та у Серебрянському лісі. Скрізь наші воїни ворога зупинили, завдавши комплексного вогневого ураження.

окупанти атакували дванадцять разів в районах Макіївки, Невського, Тернів та у Серебрянському лісі. Скрізь наші воїни ворога зупинили, завдавши комплексного вогневого ураження. На Сіверському напрямку ворог шість разів впродовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Переїзного, Спірного та Іванодар’ївки. Зазнав втрат.

ворог шість разів впродовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Переїзного, Спірного та Іванодар’ївки. Зазнав втрат. На Краматорському напрямку відбулось п’ять бойових зіткнень. Бої тривали в районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки.

відбулось п’ять бойових зіткнень. Бої тривали в районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки. На Торецькому напрямку наші війська відбивали 16 атак противника. Продовжуються три боєзіткнення поблизу Торецька та Залізного. Інші, в більшості своїй в районі Північного, українські воїни зупинили.

наші війська відбивали 16 атак противника. Продовжуються три боєзіткнення поблизу Торецька та Залізного. Інші, в більшості своїй в районі Північного, українські воїни зупинили. Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку . Усього окупанти 39 разів намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Тимофіївка, Желанне та Яснобродівка. Станом на зараз 30 атак ворога відбито, дев’ять боєзіткнень тривають. Противник зазнає значних втрат, особливо у живій силі - за попередньою інформацією наші воїни знешкодили на цьому напрямку 165 окупантів. Знищено танк, автомобілів. Ще п’ять гармат, три танки, два тягачі та автомобіль окупантів значно пошкоджено.

. Усього окупанти 39 разів намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Тимофіївка, Желанне та Яснобродівка. Станом на зараз 30 атак ворога відбито, дев’ять боєзіткнень тривають. Противник зазнає значних втрат, особливо у живій силі - за попередньою інформацією наші воїни знешкодили на цьому напрямку 165 окупантів. Знищено танк, автомобілів. Ще п’ять гармат, три танки, два тягачі та автомобіль окупантів значно пошкоджено. На Курахівському напрямку ворог 18 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Костянтинівки та Парасковіївки. Задіяв для атак значну кількість бронетехніки та зазнав відповідних втрат. Наші воїни знищили та пошкодили вісім танків, 21 бронемашину, п’ять мотоциклів, одну баггі та гармату 2А65 «Мста-Б». Окрім того, знешкоджено близько сотні ворожих військовослужбовців, більшість з них - безповоротно.

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Сім разів окупанти штурмували наші позиції на Времівському напрямку . Всі атаки у напрямках Костянтинівки та Великої Новосілки зупинено.

. Всі атаки у напрямках Костянтинівки та Великої Новосілки зупинено. На Оріхівському напрямку , поблизу Малої Токмачки, відбулося три провальних для ворога боєзіткнення.

, поблизу Малої Токмачки, відбулося три провальних для ворога боєзіткнення. На Придніпровському напрямку противник, теж тричі, невдало штурмував позиції українських воїнів.

противник, теж тричі, невдало штурмував позиції українських воїнів. Сьогодні, за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити захисників із 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, які тримають оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту.

"Слава українським воїнам! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Окупанти посилюють укріплення на Запоріжжі!

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