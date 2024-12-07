На Покровському напрямку загарбник впродовж дня загалом здійснив 44 штурмів - Генштаб ЗСУ

Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Жовтого та Чумацького.

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 06.12.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 163 бойових зіткнень, противник завдав два ракетних (2 ракети), сім авіаційних ударів (зокрема, задіяв 13 КАБ) та 512 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3270 обстрілів позицій наших військ.

Поблизу Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані на Харківському напрямку російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів, отримали відсіч.

Орієнтовні втрати ворога на напрямку склали 87 окупантів вбитими та пораненими, знищено артсистему, чотири бойові броньовані машини, 17 БпЛА, три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки, також пошкоджено ББМ та чотири одиниці автомобільної техніки.

Дев’ять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Колісниківки, Лозової, Загризового та Западного. На цей час триває два боєзіткнення.

Позиції українських захисників в районах населених пунктів Чернещина, Греківка, Копанки, Надія, Макіївка, Торське та Терни за минулий день на Лиманському напрямку 14 разів штурмували російські війська. Атаки відбиті.

Поблизу Білої Гори та Ступочок невдачею завершились три спроби загарбників просунутися вперед на Краматорському напрямку, два боєзіткнення досі тривають.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні вісім разів штурмували у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Дві атаки продовжуються.

На Покровському напрямку загарбник впродовж дня загалом здійснив 44 штурмових і наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Жовтого та Чумацького. Три боєзіткнення ще тривають.

Втрати противника за сьогодні на напрямку склали 107 військових вбитими та 172 - пораненими, українські захисники знищили БМП, п’ять автомобілів, два квадроцикли, антену управління БпЛА та мотоцикл загарбників.

Інтенсивно атакує ворог наші підрозділи і на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується 35 атак. Терористи намагалися просунутися в районах Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дачного та Дальнього, на даний час точаться бої в 11 локаціях.

Триває шість боєзіткнень на Времівському напрямку, всього дотепер агресор 20 разів штурмував передній край нашої оборони поблизу Успенівки, Костянтинопольського, Роздольного, Новодарівки та Новосілки.

Безрезультатно для ворога закінчилась спроба просунутись вперед в напрямку Новоданилівки на Оріхівському напрямку. Агресор завдав авіаційних ударів КАБами по цивільній інфраструктурі Новопавлівки та Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку відбито три ворожі атаки, противник успіху не мав.

Триває операція Сил оборони України в Курській області, точаться запеклі бої, українські захисники завдають відчутних втрат російській загарбницькій армії.

"Сьогодні відзначимо українських воїнів з 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 425-го окремого штурмового батальйону «Скеля» та 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника. Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військові кажуть, що українським захисникам нічим збивати КАБи. Фахівці активно шукають способи, що дозволяють протидіяти КАБам, але поки що їх набагато ефективніше знищувати на землі разом з літаками-носіями.

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