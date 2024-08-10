На Покровському напрямку знешкодили 234 окупантів - Генштаб ЗСУ

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 09.08.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у соціальних мережах.

Загалом від початку цієї доби відбулося 70 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку.

Російські загарбники завдали по території України два удари двома ракетами, та 51 авіаудар, скинувши 62 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 458 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог два рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська. Бої досі продовжуються.

ворог два рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська. Бої досі продовжуються. На Куп’янському напрямку відбулося одне бойове зіткнення біля Табаївки.

відбулося одне бойове зіткнення біля Табаївки. На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу Невського, Макіївки та у Серебрянському лісі. Наші захисники відбили сім атак, ще три - продовжуються.

протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу Невського, Макіївки та у Серебрянському лісі. Наші захисники відбили сім атак, ще три - продовжуються. На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі зупинили дев’ять ворожих атак у районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

під час бойових зіткнень оборонці української землі зупинили дев’ять ворожих атак у районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. На Краматорському напрямку противник здійснив шість наступальних дій поблизу Іванівського, Ступочок та Часового Яру. Сили оборони відбили чотири атаки, ще дві - продовжуються.

противник здійснив шість наступальних дій поблизу Іванівського, Ступочок та Часового Яру. Сили оборони відбили чотири атаки, ще дві - продовжуються. На Торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували українські війська біля Білої Гори, Диліївки, Торецька та Нью-Йорка. Десять боєзіткнень завершено, два - досі тривають.

росіяни 12 разів атакували українські війська біля Білої Гори, Диліївки, Торецька та Нью-Йорка. Десять боєзіткнень завершено, два - досі тривають. На Покровському напрямку , від початку цієї доби, точилося 25 боїв неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Гродівка, Желанне та Яснобродівка. Сили оборони відбили 17 атак, вісім - ще продовжуються. За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 234 окупантів, 84 з них - безповоротно. Також знищено бронетранспортер МТ-ЛБ, дві гаубиці Д-30, чотири БПЛА різних видів та шість одиниць автотранспорту. Крім цього, пошкоджено два танки, чотири артилерійські системи, автоматичний міномет 2Б9, один БПЛА та чотири одиниці автотранспорту.

, від початку цієї доби, точилося 25 боїв неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Гродівка, Желанне та Яснобродівка. Сили оборони відбили 17 атак, вісім - ще продовжуються. За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 234 окупантів, 84 з них - безповоротно. Також знищено бронетранспортер МТ-ЛБ, дві гаубиці Д-30, чотири БПЛА різних видів та шість одиниць автотранспорту. Крім цього, пошкоджено два танки, чотири артилерійські системи, автоматичний міномет 2Б9, один БПЛА та чотири одиниці автотранспорту. На Курахівському напрямку ворог три рази атакував наші позиції поблизу Парасковіївки та Костянтинівки. У результаті боєзіткнень - зазнав поразки.

ворог три рази атакував наші позиції поблизу Парасковіївки та Костянтинівки. У результаті боєзіткнень - зазнав поразки. На Времівському напрямку противник здійснив наступальну дію у бік Водяного. Атака досі продовжується. Ситуація під контролем українських захисників.

противник здійснив наступальну дію у бік Водяного. Атака досі продовжується. Ситуація під контролем українських захисників. На Оріхівському напрямку ворожий штурм позицій наших підрозділів поблизу Малої Токмачки не мав успіху.

ворожий штурм позицій наших підрозділів поблизу Малої Токмачки не мав успіху. На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці. Слава українським захисникам та захисницям! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупанти просуваються в Донецькій області. Зокрема, поблизу Торецька та у Нью-Йорка. Саме тому можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ.

Окрім того, росіяни вийшли на важливу трасу на Донеччині - дорогу О-0532 біля Вугледара. Втім, вважають в ISW, особливих успіхів для окупантів це не матиме.

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