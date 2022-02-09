На поліцейських, які оприлюднили в Мережі відео розстрілу нацгвардійців на "Південмаші" у Дніпрі, чекає кримінальна відповідальність

На поліцейських, які оприлюднили в Мережі відео розстрілу нацгвардійців на "Південмаші" у Дніпрі, чекає кримінальна відповідальність

У прокуратурі назвали вчинок співробітників поліції розголошенням даних досудового розслідування.

На правоохоронців, які "злили" в Мережу відео розстрілу караулу на заводі "Південмаш" 20-річним Артемієм Рябчуком, очікує кримінальна відповідальність.

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Про це повідомляють APnews.

Поліцейських, які оприлюднили в соцмережах відео вбивства солдат Нацгвардії на заводі "Південмаш" 20-річним Артемієм Рябчуком, притягнуть до кримінальної відповідальності. Про це під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності повідомив заступник генерального прокурора Максим Якубовський.

"Ми зараз можемо говорити – це працівники Національної поліції (оприлюднили відео – ред.). Хто конкретно, я сподіваюся, буде встановлено у результаті розслідування", — розповів Якубовський.

За його словами, "злив" відео розслідуватимуть окремим кримінальним провадженням за фактом розголошення даних досудового розслідування.

Нагадаємо, що у Дніпрі вночі 27 січня на заводі "Південмаш" сталася трагедія – 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців. У результаті 5 осіб загинули, ще – 5 тяжко поранені. Стрільця затримали на виїзді з міста.

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