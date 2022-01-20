На полігоні 25-річний військовий закрив собою побратима від вибуху гранати

На полігоні 25-річний військовий закрив собою побратима від вибуху гранати

Обоє військових живі. Лейтенант, який здійснив хоробрий вчинок, наразі у лікарні.

На полігоні у Миколаївській області 25-річний військовий закрив собою побратима від вибуху гранати, таким чином врятувавши йому життя.

Про це інформує пресслужба командування Сил логістики ЗСУ.

Під час проведення занять із вогневої підготовки, а саме – метання бойових гранат, військовослужбовець кинув гранату, яка скотилася на бруствер.

Старший лейтенант Богдан Федосенко побачив це і миттєво відштовхнув від місця вибуху сержанта та закрив його собою.

Внаслідок вибуху гранати старший лейтенант отримав осколкове поранення та травми. За словами медиків, на хлопця чекає недовга реабілітація. Сам він стверджує, що почувається добре і вже хоче повернутися до військового строю.

У військовій частині, де служить хоробрий боєць, розповіли, що до них старший лейтенант Богдан Федосенко прибув після закінчення Військової академії Одеси. За два з половиною роки служби він зарекомендував себе виключно з позитивного боку.

У командуванні клопотатимуть до головнокомандувача ЗСУ про заохочення Федосенка. "Командування сил логістики ЗСУ за такий вчинок характеризує його як справжнього героя", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Донеччині місцевий мешканець загинув від вибуху гранати РГД-5 на власному подвір'ї.

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