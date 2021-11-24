На полігоні "Широкий Лан" відбулися військові тренування із комплексним застосуванням сучасної української зброї

Навчання відвідав Міністр оборони України та уповноважені гості зі США, Канади, Швеції, Британії та Туреччини.

Збройні сили України на полігоні "Широкий Лан", що в Миколаївській області, проводять військові тренування з комплексним застосуванням високоточної зброї. Навчання відвідав міністр оборони України Олексій Резніков спільно з головнокомандувачем ЗСУ та шістьма уповноваженими гостями з-за кордону.

Про це повідомили в Міноборони.

Також читайте У Путіна прокоментували імовірність нападу РФ на Україну

Як зазначається, на 235-му міжвидовому центрі підготовки частин та підрозділів "Широкий Лан" було проведено інструкторсько-методичні заняття в рамках підбиття підсумків діяльності Збройних Сил України за 2021 рік.

"На полігоні проходять тренування із комплексним застосуванням високоточної зброї, безпілотних літальних апаратів, засобів РЕБ, автоматизованих систем управління та іншого сучасного озброєння. Зокрема, відбулося виконання вогневих завдань розрахунками протитанкових керованих ракет FGM-148 "Javelin", ПТРК "Стугна-П", ПТРК "Косар", ПТРК "Бар'єр", – йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті відомства 23 листопада.

Як зазаначають у Міноборони, очільник українського оборонного відомства разом із надзвичайними і повноважними послами Канади Ларисою Галадзою і Королівства Швеції Тобіасом Тибергом та військовими аташе Канади полковником Робертом Фостером, США полковником Брендоном Преслі, Турецької Республіки капітаном 1 рангу Дженгізом Чевіком, а також командиром британської операції ORBITAL полковником Джеймсом Тхерстаном мав можливість спостерігати за маневрами українських підрозділів.

"Високопосадовці ознайомились із порядком виконання бойових завдань на опорному пункті, фортифікаційним обладнанням та екіпіруванням військовослужбовців однієї із бойових бригад", — підкреслили у Міноборони.

Нагадаємо, ранішеОлексій Резніков повідомив, що в разі атаки з боку Росії Україна призве близько 200 тис. резервістів.

Читайте також:

"Глава держави вбивць, який постійно бреше": журналіст Грозєв жорстоко розкритикував Путіна

Байден запросив Україну приєднатися до віртуального саміту за демократію: подробиці

Сценарій можливої війни: чи справді Москва готує військову кампанію щодо України