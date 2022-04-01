У Київській та Чернгівській областях окупанти мінують об'єкти інфраструктури під час відходу

У Київській та Чернгівській областях окупанти мінують об'єкти інфраструктури під час відходу

Основні зусилля окупантів спрямовуються на ведення оборони зайнятих раніше рубежів.

На Поліському напрямку противник наступальних дій останню добу не проводив, натомість деякі підрозділи закріплюються на існуючих позиціях, а деякі, під час відведення, мінують населенні пункти.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Основні зусилля окупантів спрямовуються на ведення оборони зайнятих раніше рубежів, перегрупування та відведення військ на територію республіки Білорусь для відновлення боєздатності. Для забезпечення відходу своїх підрозділів противник здійснює мінування місцевості та об’єктів інфраструктури, застосовує артилерію.

"Підрозділами Збройних Сил України відновлено контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях рашисти продовжують тероризувати місцеве населення, не дозволяючи рух транспортом, а також використовуючи будинки та квартири місцевих жителів для проживання, утримуючи в заручниках місцевих мешканців та активістів. Триває мародерство та вчинення насильства стосовно громадян України.