На половині України йтимуть дощі, а на іншій - смажитиме сонце: прогноз погоди на 28 серпня

У неділю на Лівобережжі пройдуть короткочасні дощі, а на Правобережжі буде без опадів. Спека не відступить – буде до 30 градусів, а місцями й вище.

У неділю, 29 серпня, очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами у східних, частково північних та центральних областях. Тобто опади очікуються на Лівобережжі України. На Правобережжі України опадів не буде.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Вітер переважно східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20 градусів, у західних областях 11-16 градусів. Удень 24-29 градусів, у південних, східних областях та на Закарпатті 30-33 градуси.

У Київській області 28 серпня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура в області вночі 15-20 градусів, удень 24-29 градусів.

У Києві в неділю буде без опадів та сонячно. Температура вночі 18-20 градусів, удень 26-28 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 28 серпня 2022 року / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні на тиждень: сонце смажитиме і жодної краплинки дощу

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