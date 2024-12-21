На польсько-українському кордоні відкрили новий пункт пропуску

Від сьогодні запрацював новий пункт пропуску з Польщею Нижанковичі — Мальховичі. Перетнути кордон зможуть легкові автомобілі, вантажівки до 3,5 тонн та автобуси, повідомили.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури України.

Повідомляється, що відкриття руху розпочалось о 13:30.

Перетин кордону для автобусів через новий пункт пропуску буде можливий лише за попереднім записом у системі "єЧерга". На цей час доступна динамічна черга без конкретного часу для перетину.

Оскільки пункт пропуску новий, регулярні маршрути ще не затверджено, і перетин кордону можливий лише для нерегулярних перевізників. Реєстрація в системі доступна лише для таких перевізників. Запис можна зробити через сайт echerha.gov.ua або мобільний застосунок "єЧерга".

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, скільки українців перебувають за кордоном. Зокрема, 5,3 млн нині – в ЄС.

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