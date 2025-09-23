На польському кордоні потяг протаранив український мікроавтобус

Потяг / © Getty Images

На польсько-українському кордоні біля Медики у Підкарпатському воєводстві 21 вересня сталася серйозна аварія: мікроавтобус із українськими номерами зіткнувся з потягом.

Про це повідомило видання inPoland.

ДТП трапилася 21 вересня неподалік залізничної станції Медика Розжондова. Водій Mercedes Sprinter виїхав на залізничний переїзд без світлофорів і шлагбаумів саме тоді, коли колією прямував поїзд у напрямку Перемишля. Уникнути удару не вдалося.

У бусі перебував лише водій. Чоловік був при свідомості, його одразу відправили до лікарні.

Поліція та рятувальники працювали на місці події. Усі обставини аварії зараз встановлюють.

