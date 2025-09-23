- Дата публікації
На польському кордоні потяг протаранив український мікроавтобус
На кордоні біля Медики український бус потрапив під поїзд. Водія доставили до лікарні.
На польсько-українському кордоні біля Медики у Підкарпатському воєводстві 21 вересня сталася серйозна аварія: мікроавтобус із українськими номерами зіткнувся з потягом.
Про це повідомило видання inPoland.
ДТП трапилася 21 вересня неподалік залізничної станції Медика Розжондова. Водій Mercedes Sprinter виїхав на залізничний переїзд без світлофорів і шлагбаумів саме тоді, коли колією прямував поїзд у напрямку Перемишля. Уникнути удару не вдалося.
У бусі перебував лише водій. Чоловік був при свідомості, його одразу відправили до лікарні.
Поліція та рятувальники працювали на місці події. Усі обставини аварії зараз встановлюють.
