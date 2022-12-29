На польському кордоні зібралися черги з авто після ракетного обстрілу

Через перебої з електропостачанням утворюються черги.

У пунктах пропуску на українсько-польському кордоні зібралися черги з автомобілів та автобусів після російської ракетної атаки. Через перебої з електропостачанням можлива нестабільна робота електронних систем контрольних служб.

Про це 29 грудня повідомили в Державній прикордонній службі.

"У зв'язку з ранковими ракетними ударами ворога можливі перебої з електропостачанням, які будуть позначатися на роботі пунктів пропуску. Також можлива і нестабільна робота електронних систем контрольних служб через відключення електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Стан черг з території суміжних держав можна простежити за посиланням.

Нагадаємо, під час ранкової російської атаки вранці 29 грудня російська армія випустила по Україні понад 69 ракет. Українським захисникам вдалося збити 54 з них.

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