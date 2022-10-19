На Полтавщині анонсували вибухи та постріли: пояснення від ОВА

Влада закликала зберігати спокій тих, хто почує звуки вибухів чи пострілів.

На Полтавщині 19 жовтня можуть лунати вибухи та постріли, адже в низці громад відбуватимуться навчальні стрільби.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

Він уточнив, що навчальні стрільби заплановані на території Полтавської та Лубенської громад. А на території Кременчуцької громади заплановано проведення чергового масового технічного вибуху в одному з кар'єрів.



"Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій!" – закликав Лунін.

Нагадаємо, напередодні про можливі звуки вибухів попередили і на Київщині. Усе через навчання саперів.

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