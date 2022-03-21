На Полтавщині частина підприємств не відновила роботу через нестачу матеріалів, які постачали з областей у зоні бойових дій

На Полтавщині частина підприємств не відновила роботу через нестачу матеріалів, які постачали з областей у зоні бойових дій

Через підвищений попит деяких товарів першої необхідності немає в продажі, однак служби працюють над тим, щоб відновити їхнє постачання до торговельних мереж.

У Лубнах Полтавської області частина підприємств не відновила роботу через нестачу матеріалів, які постачали з областей у зоні бойових дій. Загаломпідприємства працюють на 50% навантаження.

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Про це повідомив міський голова Лубен Олександр Грицаєнко.

"Промислові підприємства нашого міста минулого тижня працювали приблизно на 50% навантаження, можливо хто і 100, але лише дві третини. Частина підприємств ще не відновила свою роботу з різних причин. Зокрема й через те, що основна частина їхніх комплектуючих була з тих територій, які зараз нищить ворог", - повідомив Грицаєнко.

Через підвищений попит деяких товарів першої необхідності немає в продажі, щоправда їх постачання обіцяють налагодити. Є перебої з товарами, виробники яких нині перебувають на тимчасово окупованій російськими загарбниками території.

Нагадаємо, що Херсонській області місцеві партизани відреагували на заклик радника керівника Офіса президента Олексія Арестовича щодо рейкової війни. Невідомі розібрали рейки в одному з районів області.