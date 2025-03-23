На Полтавщині четверо дітей катували 10-річного хлопчика і вимагали гроші (відео 18+)

Один із малолітніх кривдників хвалився "зв'язками з ФСБ".

У місті Зіньків Полтавської області група дітей побила 10-річного хлопчика та вимагала у нього гроші.

Відповідне відео з'явилося у Мережі.

На кадрах видно, як над 10-річним хлопчиком знущаються група дітей, очевидно ровесників. Хлопчика заманили на закинути територію, де стали погрожувати, вимагати грошей і бити. Один із малолітніх кривдників хвалився "зв'язками з ФСБ".

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На Полтавщині четверо дітей катували 10-річного хлопчика

Реакція поліції

Правовоохоронці встановили, що подія сталась близько двох тижнів тому у місті Зінькові, на території недобудованої споруди. Четверо дітей (10,11,12 та 14 років) тримали та заподіювали тілесні ушкодження своєму 10-річному знайомому. Наразі діти разом із батьками надали пояснення поліції. Причини та обставини події з'ясовуються.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 127 (Катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають", – зазначили у поліції.

Раніше повідомлялося, що на Буковині 9-річний хлопчик вистрелив у брата.

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