На Полтавщині чоловік через гроші катував дітей своєї співмешканки: в 6-річного хлопчика кульове поранення

У Полтавській області затримали 38-річного чоловіка, який катував 8-річну доньку та 6-річного сина своєї співмешканки. Він вимагав від дітей зізнатись у крадіжці грошей.

Про це пише прокуратура Полтавської області.

За даними слідства, 20 липня 38-річний чоловік жорстоко побив 8-річну дівчинку та 6-річного хлопчика. Це - діти його співмешканки. Він вимагав від малечі зізнатись у крадіжці грошей. Під час огляду в хлопчика також було знайдене поранення, схоже на кульове.

Підозрюваний у катуванні дітей / Фото: Прокуратура Полтавської області

"З метою встановлення ступеня тяжкості отриманих дітьми тілесних ушкоджень у кримінальному провадженні призначено судово-медичні експертизи", - йдеться у повідомленні.

Жителю Кременчука повідомлено про підозру у катуванні малолітніх дітей (ч. 1 ст. 127 КК України). Його взяли під варту без права внесення застави. Триває слідство.

Нагадаємо, на Буковині чоловік зґвалтував 10-річну сусідку і шість років ховався за кордоном. Його засудили до 9 років позбавлення волі.

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