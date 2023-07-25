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На Полтавщині чоловік через гроші катував дітей своєї співмешканки: в 6-річного хлопчика кульове поранення

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На Полтавщині чоловік через гроші катував дітей своєї співмешканки: в 6-річного хлопчика кульове поранення

На Полтавщині чоловік побив дітей співмешканки / Фото: pixabay.com

Підозрюваного затримали без можливості внесення застави.

У Полтавській області затримали 38-річного чоловіка, який катував 8-річну доньку та 6-річного сина своєї співмешканки. Він вимагав від дітей зізнатись у крадіжці грошей

Про це пише прокуратура Полтавської області. 

За даними слідства, 20 липня 38-річний чоловік жорстоко побив 8-річну дівчинку та 6-річного хлопчика. Це - діти його співмешканки. Він вимагав від малечі зізнатись у крадіжці грошей. Під час огляду в хлопчика також було знайдене поранення, схоже на кульове. 

Підозрюваний у катуванні дітей / © Прокуратура Полтавської області
Підозрюваний у катуванні дітей / Фото: Прокуратура Полтавської області

"З метою встановлення ступеня тяжкості отриманих дітьми тілесних ушкоджень у кримінальному провадженні призначено судово-медичні експертизи", - йдеться у повідомленні. 

Жителю Кременчука повідомлено про підозру у катуванні малолітніх дітей (ч. 1 ст. 127 КК України). Його взяли під варту без права внесення застави. Триває слідство. 

Нагадаємо, на Буковині чоловік зґвалтував 10-річну сусідку і шість років ховався за кордоном. Його засудили до 9 років позбавлення волі. 

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Дата публікації
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