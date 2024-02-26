На Полтавщині чоловік катував маленьких дітей, їхнього дідуся та влаштував стрілянину: причина дивує

У Полтавській області до 4 років позбавлення волі засудили чоловіка, який катував та стріляв у дітей та їхнього дідуся. Це сталось через те, що чоловік запідозрив пенсіонера та малечу у крадіжці 200 грн.

Про це йдеться у вироку Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області.

За даними суду, чоловік проживав в однокімнатній квартирі разом із своєю співмешканкою, чотирма дітьми та батьком жінки. У липні 2023 року, будучи нетверезим він під час сімейного конфлікту вистрелив літньому чоловіку у вухо, дитині прострелив руку та побив інших малолітніх.

На суді чоловік заявив, що конфлікт стався, бо у нього вкрали 200 грн. Він у цьому запідозрив батька своєї співмешканки та почав стріляти у нього. Він заявив, що не мав наміру стріляти дитині у руку, але це сталось нібито випадково. Малечу він вдарив, оскільки був нетверезим. На суді чоловік заявив, що "розсердився на діда, бо той неодноразово крав його гроші, які він заробляв тимчасовими підробітками".

Прабабуся дітей на суді сказала, що вона 1947 року народження, проте змушена працювати, щоб утримувати дітей. Її онука почала жити із підсудним два роки тому, який розповідав, що "є учасником війни, має поранення, любить дітей, має власне житло у м. Київ", проте це виявилось неправдою. Вона зазначила, що підсудний часто бив її сина та правнуків.

Потерпілий додав, що він теж працює, щоб допомагати родині, тоді як підсудний не має роботи. Чоловік додав, що зять зловживає алкоголем. А у липні 2023 року він стріляв у нього, його онуків, а також побив дітей. Причиною цього стало зникнення 200 гривень. Він зазначив, що родина живе в однокімнатній квартирі та просив суд відправити кривдника до в'язниці.

Діти та їхня мати на суді підтвердили свідчення дідуся та прабабусі.

Суд дослідив матеріали справи та визнав підозрюваного винним за ч.1 ст.125, ч.1 ст.127 КК України. Чоловіка на 4 роки відправили до в'язниці.

Вирок суду

Нагадаємо, матір, яка втопила двох своїх малолітніх синів у кар'єрі на Рівненщині влітку 2023 року, слідчі визнали неосудною. Правоохоронці скерували матеріали до суду, аби примусово помістити жінку до психіатричного закладу.

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