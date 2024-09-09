На Полтавщині чоловік кинув гранату у натовп на вході у магазин "АТБ": є загиблий та поранені

У Лубнах на Полтавщині чоловік кинув гранату в натовп. Троє людей отримали поранення, сам підривник загинув.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

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"До Лубенського райвідділу поліції 8 вересня близько 23-ї години надійшло повідомлення від медиків, що по вулиці Монастирській в місті Лубни поруч із супермаркетом стався вибух гранати, унаслідок якого травмовано троє людей", - сказано у повідомленні.

Начальник Лубенського райвідділу поліції Євгеній Карпець додав, що внаслідок вибуху троє людей (віком 1982, 1983 та 1993 року народження) отримали тілесні ушкодження. Вони госпіталізовані до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

"Оперативники та слідчі встановили, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло (без ознак життя) з численними пораненнями (ймовірно від вибуху вибухонебезпечного предмета) виявили неподалік місця пригоди. Для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу", - розповів він.

За даними з джерел Суспільного, це сталося біля одного з магазинів "АТБ" у місті.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Разом з тим за фактом смерті фігуранта слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, на Сумщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік.

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