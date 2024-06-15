На Полтавщині чоловік намався заживо закопати собаку: деталі від поліції

Чоловік зробив тварині ін’єкцію невідомою речовиною та намагався закопати її недалеко від багатоквартирного будинку.

В Лубнах на Полтавщині чоловік намався заживо закопати собаку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

"До Лубенського райвідділу поліції 14 червня близько 19:30 надійшла інформація від 36-річної мешканки Лубен, що поблизу багатоквартирного будинку по вулиці Садовій невідомий чоловік намагається заживо закопати собаку. Поліція встановлює обставини події", – йдеться у повідомленні.

Отримавши повідомлення про жорстоке поводження з твариною, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, спеціалісти-криміналісти та лікар ветеринарної медицини.

За попередньою інформацією слідства, 34-річний місцевий мешканець вирішив позбавити життя свого собаку. Чоловік зробив тварині ін’єкцію невідомою речовиною та намагався заживо закопати її недалеко від багатоквартирного будинку.

Чоловік хотів закопати свого собаку недалеко від багатоквартирного будинку / Фото: Поліція Полтавської області

Завдяки небайдужості людей, які викликали поліцію, вдалося врятувати тварину.

Наразі ветеринари надають собаці кваліфіковану допомогу.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції Лубенщини, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

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