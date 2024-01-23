На Полтавщині чоловік отримав 18 повісток і ухилився від мобілізації: чим усе закінчилося

У Полтавській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який спочатку прийшов на виклик по 16 повістках, а від 2 останніх ухилився.

Про це йдеться у вироку Козельщинського районного суду Полтавської області.

За даними суду, у червні 2023 року чоловіка визнали придатним до служби в армії. У листопаді 2023 року він отримав дві повістки, проте двічі ухилився від мобілізації.

На суді підозрюваний розповів, що насправді повісток було більше. Він зазначив, що від червня до листопада 2023 року загалом отримав 18 повісток, і 16 разів він приходив до ТЦК, проте через його стан здоров'я, військові частини відмовлялись його брати на службу.

Також чоловік додав, що 16 раз його до військової частини возив особисто підполковник.

"Наголошував на безладі у системі ТЦК, стверджував, що у його військовому квитку, який зберігається у працівників ТЦК. Не відображена вся інформація щодо його обліку, а натомість працівники ТЦК постійно виправляють у ньому дати, замість внесення дійсної інформації. Усе наведене вплинуло на нього та стало наслідком того, що останні два рази він дійсно не з`явився за повістками", - йдеться у матеріалах суду.

Також підозрюваний провину визнав і розкаявся.

Суд визнав жителя Полтавщини винним за ст. 336 КК України та засудив до 4 років позбавлення волі. Цей термін суд замінив на 2 роки іспитового.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Вінниччині батько 3 дітей відмовився від мобілізації та звинуватив ТЦК у тиску.

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