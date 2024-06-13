На Полтавщині чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: як це закінчилось

Чоловік заявив, що не хоче служити в армії.

У Полтавській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте написав заяву про відмову від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Чутівського районного суду Полтавської області.

За даними суду, чоловік у червні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатною до військової служби. 26 червня 2023 року чоловік прийшов до ТЦК та написав заяву про відмову від мобілізації.

17 липня 2023 року працівник ТЦК намагався вручити йому повістку, проте житель Полтавщини не захотів її отримувати.

На суді чоловік заявив, що він відмовився від мобілізації, бо "вважає себе не придатним до військової служби". Житель Полтавщини наполягав, що "він хворіє і не хоче служити в армії".

Прокурор просив суд покарати чоловіка до 3 років позбавлення волі. Проте суд врахував, що ухилянт " вину визнав повністю, щиро розповідав про скоєне та каявся, його поведінку до вчинення кримінального правопорушення та під час кримінального провадження, з урахуванням його позитивної характеристики, враховуючи наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання та відсутність обставин, що обтяжують покарання, суд приходить до висновку про можливість виправлення обвинуваченого без його ізоляції від суспільства".

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 1 року іспитового терміну. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік написав заяву про відмову від мобілізації.

Читайте також: