На Полтавщині чоловік отримав повістку і від 2022 року уникав мобілізації: що він вигадав

В Полтавській області до 1 року позбавлення волі засудили чоловіка, який від липня 2022 року уникав мобілізації. На суді він заявив, що "був введений в оману".

Про це йдеться у вироку Великобагачанського районного суду Полтавської області.

За даними суду, в липні 2022 року чоловіка визнали придатним до служби в армії, він отримав повістку, проте не прийшов до військкомату.

В жовтні 2022 року чоловікові повторно вручили повістку, проте він відмовився її отримувати.

На суді чоловік свою поведінку пояснив тим, що "був введений в оману інформацією, яку отримав з різних інформаційних джерел, щодо незаконності дій працівників РТЦК, вказував, що крім іншого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей і дружину та батька похилого віку, який має проблеми зі здоров`ям".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Львівщині чоловік заявив, що представники ТЦК "викрали його дорогою на роботу" і дали повістку.

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