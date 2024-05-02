На Полтавщині чоловік отримав повістку і від 2022 року уникав мобілізації: що він вигадав

Чоловік був переконаний, що "працівники ТЦК діють незаконно".
В Полтавській області до 1 року позбавлення волі засудили чоловіка, який від липня 2022 року уникав мобілізації. На суді він заявив, що "був введений в оману".
Про це йдеться у вироку Великобагачанського районного суду Полтавської області.
За даними суду, в липні 2022 року чоловіка визнали придатним до служби в армії, він отримав повістку, проте не прийшов до військкомату.
В жовтні 2022 року чоловікові повторно вручили повістку, проте він відмовився її отримувати.
На суді чоловік свою поведінку пояснив тим, що "був введений в оману інформацією, яку отримав з різних інформаційних джерел, щодо незаконності дій працівників РТЦК, вказував, що крім іншого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей і дружину та батька похилого віку, який має проблеми зі здоров`ям".
Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року позбавлення волі.
Нагадаємо, на Львівщині чоловік заявив, що представники ТЦК "викрали його дорогою на роботу" і дали повістку.
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